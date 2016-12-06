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Балаклава

Ласточкино гнездо

"Левые" пропуска

Все фоторепортажи

11:08 27.12

Как будут ходить маршрутки в Симферополе в новогоднюю ночь (график)

Просмотры: 672
11:13 20.12

Симферополь встретит Новый год с развороченным центром

Просмотры: 930
08:39 16.12

Крымчан предупредили о дефиците электричества

Просмотры: 1312
15:36 08.12

Крым не обойдется без веерных отключений света

Просмотры: 3921
07:42 06.12

Потепление в Крым придет с пятницы

Просмотры: 926
12:05 29.12

В Крыму дорожает проезд в электричках

Просмотры: 1215
16:01 22.12

Крымчанам обещают Новый Год без перебоев света

Просмотры: 612
14:10 18.12

Неделя до окончания реконструкции центра Симферополя (фото)

Просмотры: 1619
11:06 15.12

Появилась программа празднования Нового Года в Симферополе

Просмотры: 1342
08:55 06.12

Защита делает из крымских диверсантов таксистов

Просмотры: 1066

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