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В Крыму с 26 января меняется расписание электричек: они станут быстрее
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В Крыму дорожает проезд в электричках
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Мэрия и подрядчик обвиняют друг друга в кошмарном ремонте центра Симферополя
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Как будут ходить маршрутки в Симферополе в новогоднюю ночь (график)
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В Крыму дорожает проезд в электричках
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Мэр Симферополя сохранит свой пост
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Симферополь встретит Новый год с развороченным центром
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Крымчан предупредили о дефиците электричества
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Крым не обойдется без веерных отключений света
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Потепление в Крым придет с пятницы
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Россия обещает ответить ракетным ударом на украинские стрельбы над Крымом
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В Крыму упал вертолет - очевидец
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Крымчанам обещают Новый Год без перебоев света
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Неделя до окончания реконструкции центра Симферополя (фото)
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Появилась программа празднования Нового Года в Симферополе
08:55 06.12
Защита делает из крымских диверсантов таксистов
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Украина начала ракетные стрельбы у Крыма, в море вышли корабли ЧФ РФ
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Появились фото с места падения вертолета в Крыму (фото)
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