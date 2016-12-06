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В Крыму с 26 января меняется расписание электричек: они станут быстрее
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Мэрия и подрядчик обвиняют друг друга в кошмарном ремонте центра Симферополя
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Дефицит электричества в Крыму составляет 100 МВт
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Мэрия и подрядчик обвиняют друг друга в кошмарном ремонте центра Симферополя
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Симферополь снова превратился в каток на дорогах
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В Крыму с 26 января меняется расписание электричек: они станут быстрее
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Как будут ходить маршрутки в Симферополе в новогоднюю ночь (график)
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Симферополь встретит Новый год с развороченным центром
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Крымчан предупредили о дефиците электричества
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Крым не обойдется без веерных отключений света
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Потепление в Крым придет с пятницы
12:05 29.12
В Крыму дорожает проезд в электричках
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Крымчанам обещают Новый Год без перебоев света
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Неделя до окончания реконструкции центра Симферополя (фото)
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Появилась программа празднования Нового Года в Симферополе
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