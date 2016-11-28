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Балаклава

Ласточкино гнездо

"Левые" пропуска

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11:13 20.12

Симферополь встретит Новый год с развороченным центром

Просмотры: 760
08:39 16.12

Крымчан предупредили о дефиците электричества

Просмотры: 1148
15:36 08.12

Крым не обойдется без веерных отключений света

Просмотры: 3636
07:42 06.12

Потепление в Крым придет с пятницы

Просмотры: 708
11:13 30.11

Россия обещает ответить ракетным ударом на украинские стрельбы над Крымом

Просмотры: 1514
10:38 28.11

В Крыму упал вертолет - очевидец

Просмотры: 1011
16:01 22.12

Крымчанам обещают Новый Год без перебоев света

Просмотры: 417
14:10 18.12

Неделя до окончания реконструкции центра Симферополя (фото)

Просмотры: 1454
11:06 15.12

Появилась программа празднования Нового Года в Симферополе

Просмотры: 1145
08:55 06.12

Защита делает из крымских диверсантов таксистов

Просмотры: 837
10:35 01.12

Украина начала ракетные стрельбы у Крыма, в море вышли корабли ЧФ РФ

Просмотры: 1954
11:17 28.11

Появились фото с места падения вертолета в Крыму (фото)

Просмотры: 863
10:04 23.11

Крым на полгода может стать пивным раем для россиян

Просмотры: 1116

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